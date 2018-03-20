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| | В Новосибирске под грузовиком провалилась дорога

В Новосибирске под грузовиком провалилась дорога

Сегодня, 18:36
20 марта в Новосибирске на улице Полтавской под грузовым автомобилем произошел провал грунта.

В Новосибирске под грузовиком провалилась дорога

 

В городе Новосибирске произошел обвал грунта под колесами груженного грузового автомобиля. Со слов очевидцев, автомобиль полностью колесами ушел под асфальт и сел на днище прицепа. На место происшествия была вызвана аварийная служба и автокран, при помощи которого пришлось вызволять грузовик из беды. Впоследствии было выяснено, что провал дороги произошел из-за прорыва трубы с горячей водой. Под воздействием большого напора горячей воды грунт подмыло, и из-за тяжести грузовика асфальт не выдержал и провалился.

На месте случившейся ситуации сейчас ведутся ремонтные работы по устранению утечки воды. Автомобиль был освобожден из своей ловушки.
Пелагея Лебединская
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