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| | В Уэльсе рухнул самолет ВВС Объединенного королевства

В Уэльсе рухнул самолет ВВС Объединенного королевства

Сегодня, 18:13
Принадлежащий к королевским ВВС самолет потерпел крушение на территории Уэльса. С такой информацией выступили в Минобороны Британии.

В Уэльсе рухнул самолет ВВС Объединенного королевства

 

Сотрудники военного ведомства сообщают, что уже получили оповещение о произошедшей аварии. Данный инцидент будет расследован, в Министерстве считают неправильным предоставлять какие-либо комментарии в настоящее время.

О крушении самолета королевских ВВС сообщил один из телеканалов. Известно, что на борту самолета присутствовали два человека, смогли ли они выжить не сообщается.

Ранее спасатели обнаружили трупы погибших во время крушения частного борта в Иране. На месте поисковики нашли сгоревшие останки 11 человек. Для идентификации необходим анализ ДНК.
Никита Готский
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