Сошедший с рельс вагон поезда в депо в Самарской области убил двух человек

В Самарской области на станции Сызрань сегодня случилась авария с летальным исходом. Один из груженных вагонов товарного поезда сошел по непонятным причинам с рельс и убил двоих мужчин.

Пелагея Лебединская

Трагедия произошла 20 марта в районе 15:20 часов на станции Сызрань на вагоно-ремонтном депо. По предварительным данным, вагоны грузового поезда перегонялись после ремонта, и одна цистерна наклонилась набок и сошла с рельс, при этом смертельно травмировав двоих мужчин, сотрудников депо. На место трагедии бала вызвана карета скорой помощи и наряд полиции. Врачи констатировали смерть мужчин, которые умерли на месте от полученных травм.В данный момент ведется следствие, подробности аварийной ситуации с летальным исходом пока выясняются.