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| | В Мурманске при взрыве газа рухнул жилой дом

В Мурманске при взрыве газа рухнул жилой дом

Сегодня, 17:44
В результате взрыва, произошедшего в жилом доме в Мурманске, погиб один человек и шестеро получили различные травмы. Правоохранительные органы утверждают, что под завалами дома могут находиться еще пятеро жильцов рухнувшего дома.

В Мурманске при взрыве газа рухнул жилой дом


Источник в экстренных службах региона указывает на то, что вскоре выпустит пресс-релиз по поводу случившегося.

Представитель оперативного штаба, находящийся на месте чрезвычайной ситуации, утверждает, что в результате взрыва произошло обрушение нескольких этажей здания. По уточненным данным, разрушены три этажа с 3 по 5. Обстоятельства ЧП устанавливаются. Также известно, что под завалами рухнувшего жилого дома могут находится пять человек.
Николай Офицеров
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