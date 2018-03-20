В Мурманске при взрыве газа рухнул жилой дом

В Мурманске при взрыве газа рухнул жилой домСегодня, 17:44
Источник в экстренных службах региона указывает на то, что вскоре выпустит пресс-релиз по поводу случившегося.
Представитель оперативного штаба, находящийся на месте чрезвычайной ситуации, утверждает, что в результате взрыва произошло обрушение нескольких этажей здания. По уточненным данным, разрушены три этажа с 3 по 5. Обстоятельства ЧП устанавливаются. Также известно, что под завалами рухнувшего жилого дома могут находится пять человек.
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