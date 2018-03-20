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| | В Ростовской области мужчина изнасиловал третьеклассницу

В Ростовской области мужчина изнасиловал третьеклассницу

Сегодня, 17:37
В Новочеркасске в Ростовской области 58-летний мужчина обманом заманил 9-летнюю девочку к себе в машину и изнасиловал ее там.

В Ростовской области мужчина изнасиловал третьеклассницу

 

Это страшное происшествие зафиксировано еще в ноябре прошлого года. Мужчина в возрасте, который имеет жену и своих детей, увидел идущую со школы девочку, обманным путем заманил ее к себе в автомобиль и надругался над ребенком. Педофил был арестован и находился под арестом во время следствия, в процессе которого было выяснено, что он ни разу не привлекался к уголовному делу и психических отклонений не имеет. Было доказано, что мужчина преступление свершил в здравом уме и при светлой памяти. Теперь насильнику грозит срок в двадцать лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В настоящее время следствие закончено, документы с уголовным делом были переданы на рассмотрение в суд.
Пелагея Лебединская
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