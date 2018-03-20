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| | Судья был пойман на взятке за отмену приговора

Судья был пойман на взятке за отмену приговора

Сегодня, 16:23
Завершилось следствие по уголовному делу в отношении судьи Саратовского суда, который уволен по факту взяточничества в особо крупном размере. Дело передано на рассмотрение в суд.

Судья был пойман на взятке за отмену приговора

 

По ходу следствия было выяснено, что судья запросил у родственников подсудимого, которому грозило восемь лет тюремного заключения в колонии строгого режима, взятку за отмену приговора в размере пяти миллионов рублей. Он должен был после получения денег перенести судебный приговор на рассмотрение и в следующем заседании суда оправдать подсудимого. Однако оперативно-следственная группа уличила коррупционера и арестовала его при получении взятки. Весь процесс передачи денег был снят на видео.


В настоящее время перед отправкой уголовного дела на рассмотрение в суд, обвиняемый вместе со своим адвокатом были приглашены на ознакомление с документами. Бывший судья не признает своей вины.

Пелагея Лебединская
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