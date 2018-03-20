Судья был пойман на взятке за отмену приговора

По ходу следствия было выяснено, что судья запросил у родственников подсудимого, которому грозило восемь лет тюремного заключения в колонии строгого режима, взятку за отмену приговора в размере пяти миллионов рублей. Он должен был после получения денег перенести судебный приговор на рассмотрение и в следующем заседании суда оправдать подсудимого. Однако оперативно-следственная группа уличила коррупционера и арестовала его при получении взятки. Весь процесс передачи денег был снят на видео.
Судья был пойман на взятке за отмену приговораСегодня, 16:23
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