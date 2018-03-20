Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

«Нищеброд»: Спортсмен Александр Довбня пожаловался на маленькую зарплату Мужчины plus-size бросили вызов стереотипам о мужской красоте В Мурманске при взрыве газа рухнул жилой дом Тина Канделаки раскритиковала решение суда по Telegram Ладыгин опроверг слухи о конфликтах с тренером «Зенита» Аналитики: IPhone X будет дешеветь из-за низкого спроса Ученые: В конце месяца к Земле приблизится астероид размером с футбольное поле Появилось порно для AR-очков с дополненной реальностью Школы Санкт-Петербурга досрочно ушли на каникулы Мать Собчак назвала Сталина нацистом Сокамерник Скрипаля рассказал, каким был в тюрьме экс-полковник ГРУ Милонов: Макаревича окружают одни дебилы и лузеры
| | В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД, бравшие взятки с мигрантов

В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД, бравшие взятки с мигрантов

Сегодня, 15:51
В городе Москва были арестованы два сотрудника службы ФСБ и заместитель главы УВД по СВАО ГУ МВД России. Они обвиняются в коррупции и взятии взятки в особо крупном размере.

В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД, бравшие взятки с мигрантов

 

В ходе следствия было выяснено, что два сотрудника ФСБ Безруков и Комаров, а также заместитель начальника ОВМ УВД по СВАО ГУ МВД по городу Москва Васильев создали группировку из трех лиц и брали взятки в крупном размере с мигрантов. В прошедшем году они поимели от двоих граждан иностранных государств сумму в размере шести миллионов рублей, за то, что оформили нелегально их на миграционный учет.

По данному факту в настоящий момент ведется следствие, обвиняемые задержаны и находятся в СИЗО. Им грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
В Воронежской области по факту мошенничества были задержаны два чиновника
В Воронежской области по факту мошенничества были задержаны два чиновника

Сотрудниками УФСБ были задержаны глава Хохольского городского поселения Виктор Тройнин и его заместитель Вадим Боев. Оба чиновника обвиняются в мошенничестве

В Орехово-Зуево задержан замглавы администрации по подозрению в получении взятки
В Орехово-Зуево задержан замглавы администрации по подозрению в получении взятки

Сегодня стало известно, что замглавы администрации Орехово-Зуевского района Анатолий Евтишин был задержан правоохранителями по подозрению в получении взятки в

Заместитель мэра Ярославля и бывший начальник управления земельных ресурсов мэрии задержаны по подозрению в получении взятки
Заместитель мэра Ярославля и бывший начальник управления земельных ресурсов мэрии задержаны по подозрению в получении взятки

Помощнику главы города Рыбинска предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере 15-11-2013 18:17 Вторым отделом

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости