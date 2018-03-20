В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД, бравшие взятки с мигрантов

В городе Москва были арестованы два сотрудника службы ФСБ и заместитель главы УВД по СВАО ГУ МВД России. Они обвиняются в коррупции и взятии взятки в особо крупном размере.

Пелагея Лебединская

В ходе следствия было выяснено, что два сотрудника ФСБ Безруков и Комаров, а также заместитель начальника ОВМ УВД по СВАО ГУ МВД по городу Москва Васильев создали группировку из трех лиц и брали взятки в крупном размере с мигрантов. В прошедшем году они поимели от двоих граждан иностранных государств сумму в размере шести миллионов рублей, за то, что оформили нелегально их на миграционный учет.По данному факту в настоящий момент ведется следствие, обвиняемые задержаны и находятся в СИЗО. Им грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.