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| | 24-летняя женщина с целью сексуальных утех увела 15-летнего мальчика в поход

24-летняя женщина с целью сексуальных утех увела 15-летнего мальчика в поход

Сегодня, 15:28
Сексуальная связь между 24-летней Рианнон Элизабет Скотт и 15-летрим юношей, чье имя остается не разглашенным, раскрылась, когда во время похода на лоно природы их палатку смыло рекой.

24-летняя женщина с целью сексуальных утех увела 15-летнего мальчика в поход

 

Мать двоих детей Рианон Элизабет Скотт познакомилась с 15-летним подростком во время игры в интернете. Они изначально просто общались по переписке по поводу игр, а позже познакомились поближе. Элизабет начала заигрывать к юноше и осыпать его комплиментами, а со временем перешли на более интимный уровень переписки. Женщина предложила парню обменяться интимными фото, а потом и вовсе назначила свидание, подросток не отказался. Сексуальное свидание они решили провести на природе. Не далеко от речки раскинули палатку и приступили к сексуальным утехам, за этим занятием и настигла их природная стихия. Речка вышла из берегов и смыла палатку вместе с любовниками. В течение пяти часов они обнаженные не могли выбраться из ловушки, созданной рекой, и звали на помощь. Их крики услышал местный фермер, который и вызвал спасательную службу.

На развратную женщину было открыто уголовное дело по факту развращения несовершеннолетних и осудили к двум годам лишения свободы. Также ее личность внесли в базу данных сексуальных преступников, в которой она будет состоять в течение 10 лет.
Пелагея Лебединская
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