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| | Пьяный депутат сбегал от сотрудников ДПС по полям на скутере

Пьяный депутат сбегал от сотрудников ДПС по полям на скутере

Сегодня, 15:22
В Сети появилась видеозапись, на которой депутат сельского поселения, расположенного в Тербунском районе, пытался скрыться на мопеде от сотрудников ДПС. Чтобы оторваться от правоохранителей пьяный депутат старался уехать на скутере через поля.

Пьяный депутат сбегал от сотрудников ДПС по полям на скутере

 

Многие пользователи не смогли сдержать смеха, ознакомившись с видеоматериалами, опубликованными на видеохостинге YouTube. Сотрудники правоохранительных органов обнародовали материалы, записанные в ходе погони за пьяным депутатом на видеорегистратор. На видео заметно, как мужчина на мопеде наращивает скорость, стараясь скрыться от преследования. Так как транспортное средство пьяного мужчины уступало по мощности машине полицейских, он решил перехитрить их и скрыться в поле.

 
Однако, план выпившего сельского политика провалился, так как не справившись с управлением, он рухнул на землю, слетев со своего мопеда. Оставлять своё транспортное средство наедине с полицейскими депутат не отважился, поэтому и был схвачен оперативниками в нетрезвом состоянии.

Александр Вест
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