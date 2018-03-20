Пьяный депутат сбегал от сотрудников ДПС по полям на скутере

Многие пользователи не смогли сдержать смеха, ознакомившись с видеоматериалами, опубликованными на видеохостинге YouTube. Сотрудники правоохранительных органов обнародовали материалы, записанные в ходе погони за пьяным депутатом на видеорегистратор. На видео заметно, как мужчина на мопеде наращивает скорость, стараясь скрыться от преследования. Так как транспортное средство пьяного мужчины уступало по мощности машине полицейских, он решил перехитрить их и скрыться в поле.
Пьяный депутат сбегал от сотрудников ДПС по полям на скутереСегодня, 15:22
В Уфе 21-летний нетрезвый водитель отечественного легкового автомобиля попытался скрыться от преследовавших его сотрудников правоохранительных органов. В
Красноярские полицейские устроили погоню за пьяным водителем "Хонды”, который сбил инспектора ДПС и пытался скрыться во дворах.
В Москве водитель, лишенный удостоверения, пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на своем автомобиле. После полицейской погони и пешего