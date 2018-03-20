В Воронежской области по факту мошенничества были задержаны два чиновника

Сотрудниками УФСБ были задержаны глава Хохольского городского поселения Виктор Тройнин и его заместитель Вадим Боев. Оба чиновника обвиняются в мошенничестве особо крупного размера.

Пелагея Лебединская

По предварительным данным, глава и его заместитель потребовали от строительной фирмы, которая ведет ремонтные работы дорог, за ускорение оплаты за их труды взятку в размере 900 000 рублей. Руководство строительной фирмы подало заявление в полицию и во время передачи первой части взятки в сумме 500 000 рублей чиновников задержали силовики. Теперь им предоставлено обвинение в коррупции и мошенничестве в особо крупном размере.В настоящее время по данному факту преступления ведется расследование. Арестованные чиновники находятся под арестом в ожидании судебного заседания. Им грозит до шести лет тюремного заключения и штраф в размере 80 000 рублей.