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| | В Воронежской области по факту мошенничества были задержаны два чиновника

В Воронежской области по факту мошенничества были задержаны два чиновника

Сегодня, 14:55
Сотрудниками УФСБ были задержаны глава Хохольского городского поселения Виктор Тройнин и его заместитель Вадим Боев. Оба чиновника обвиняются в мошенничестве особо крупного размера.

В Воронежской области по факту мошенничества были задержаны два чиновника

 

По предварительным данным, глава и его заместитель потребовали от строительной фирмы, которая ведет ремонтные работы дорог, за ускорение оплаты за их труды взятку в размере 900 000 рублей. Руководство строительной фирмы подало заявление в полицию и во время передачи первой части взятки в сумме 500 000 рублей чиновников задержали силовики. Теперь им предоставлено обвинение в коррупции и мошенничестве в особо крупном размере.

В настоящее время по данному факту преступления ведется расследование. Арестованные чиновники находятся под арестом в ожидании судебного заседания. Им грозит до шести лет тюремного заключения и штраф в размере 80 000 рублей.
Пелагея Лебединская
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