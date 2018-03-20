Вернувшиеся из Таиланда россияне были срочно госпитализированы с кишечной инфекцией

Прилетевшие из Таиланда россияне вскоре после своего прилета в аэропорт Екатеринбурга вынуждены были обратиться за помощью к врачу. В связи с этим рейс авикомпании до Пхукета пришлось задержать более чем на 14 часов.
«Несколько пассажиров рейса из Утапао обратились по прилету в Екатеринбург за помощью к медикам, жалуясь на сильное недомогание. На данный момент им оказана вся необходимая помощь. В отношении пассажиров медиками проведен комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий», - о чем сообщили прессе в отделе по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово.
В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области заявили также, что троих из десяти решено было госпитализировать. Двое от процедуры отказались. Пробы изготовленного в Таиланде бортового питания также были направлены на исследование. Ситуацию пообещали прокомментировать несколько позднее.