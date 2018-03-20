Вернувшиеся из Таиланда россияне были срочно госпитализированы с кишечной инфекцией

С жалобами на свое самочувствие обратились сразу десять россиян, прибывших из Таиланда. Как позже удалось установить, у половины были обнаружены признаки острого кишечного заболевания.

Николай Офицеров

Прилетевшие из Таиланда россияне вскоре после своего прилета в аэропорт Екатеринбурга вынуждены были обратиться за помощью к врачу. В связи с этим рейс авикомпании до Пхукета пришлось задержать более чем на 14 часов.», - о чем сообщили прессе в отделе по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово.В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области заявили также, что троих из десяти решено было госпитализировать. Двое от процедуры отказались. Пробы изготовленного в Таиланде бортового питания также были направлены на исследование. Ситуацию пообещали прокомментировать несколько позднее.