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| | Вернувшиеся из Таиланда россияне были срочно госпитализированы с кишечной инфекцией

Вернувшиеся из Таиланда россияне были срочно госпитализированы с кишечной инфекцией

Сегодня, 14:44
С жалобами на свое самочувствие обратились сразу десять россиян, прибывших из Таиланда. Как позже удалось установить, у половины были обнаружены признаки острого кишечного заболевания.

Вернувшиеся из Таиланда россияне были срочно госпитализированы с кишечной инфекцией

 

Прилетевшие из Таиланда россияне вскоре после своего прилета в аэропорт Екатеринбурга вынуждены были обратиться за помощью к врачу. В связи с этим рейс авикомпании до Пхукета пришлось задержать более чем на 14 часов.

«Несколько пассажиров рейса из Утапао обратились по прилету в Екатеринбург за помощью к медикам, жалуясь на сильное недомогание. На данный момент им оказана вся необходимая помощь. В отношении пассажиров медиками проведен комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий», - о чем сообщили прессе в отделе по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово.

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области заявили также, что троих из десяти решено было госпитализировать. Двое от процедуры отказались. Пробы изготовленного в Таиланде бортового питания также были направлены на исследование. Ситуацию пообещали прокомментировать несколько позднее.
Николай Офицеров
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