В Ленинградской области была задержана банда, похищавшая людей

В следственном комитете в Ленинградской области было заведено уголовное дело на шестерых молодых людей от 28 до 33 лет. Они обвиняются в создании особо опасной бандитской группировки, которая похищала людей.

Пелагея Лебединская

Во время расследования было выяснено, что молодые люди создали бандитскую группировку и начали похищать людей с целью выкупа. Они ходили на дело в полицейской форме и имели при себе огнестрельное оружие. После кражи человека, требовали от его родственников выкуп, иначе у похищенного случайно в кармане найдут наркотики и обвинят его в хранении и распространении наркотических средств, что наказуемо законом тюремным заключением. Банда орудовала в Ленинградской области с февраля прошедшего года, за это время они совершили пять похищений. К концу 2017 года полицейским удалось выследить и поймать всех членов бандитской группировки.В настоящее время все подозреваемые в похищении людей находятся в следственном изоляторе до полного расследования дела и решения суда. Им грозит от восьми до пятнадцати лет тюремного заключения.