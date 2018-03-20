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| | Тело маньяка Мэнсона предали кремации в США

Тело маньяка Мэнсона предали кремации в США

Сегодня, 14:20
В ноябре прошлого года с жизнью расстался знаменитый американский маньяк Чарльз Мэнсон. Именитое издание Los Angeles Times опубликовало информацию о том, что тело всемирно известного убийцы Чарльза Мэнсона подвергли процедуре кремации.

Тело маньяка Мэнсона предали кремации в США

 

Согласно обнародованной информации, церемония кремации тела всемирно известного убийцы происходила в Калифорнии в городе Партервиль, где на прощании с Мэнсоном присутствовали не менее 20 человек. В числе пришедших на прощание с Чарльзом Мэнсоном людей были его близкие, в том числе и друзья маньяка. Джейсон Фримен, ранее заявивший о кровном родстве с убийцей, представившись его внуком, также посетил кремацию своего возможного деда.

Тело маньяка Мэнсона предали кремации в США

 

В связи с тем, что кончина Чарльза Мэнсона наступила ещё осенью прошлого года, лицо маньяка пришлось сильно загримировать, а на руки надеть перчатки, что скрыло явные признаки разложения тела. Заметим, несмотря на многочисленные преступные деяния Чарльза, на процедуре прощания с ним присутствовал также священник, согласившийся на уступки ради родственников усопшего маньяка.
Александр Вест
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