В США на пляже нашли останки морского чудовища

В американском штате Джорджия мужчина по имени Джефф Уоррен стал очевидцем небывалого инцидента, в котором на берег волнами вынесло хорошо сохранившиеся останки морского чудища. По заверению Джеффа, загадочный труп морского животного они обнаружили случайно, прогуливаясь по берегу. Поначалу очевидцы считали, что нашли мёртвого морского котика, или другое подобное животное, однако, подойдя ближе, они были потрясены увиденным. Тело обнаруженного существа напоминало динозавров, которые ранее обитали в океанах.
В США на пляже нашли останки морского чудовищаСегодня, 13:44
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