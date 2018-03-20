В США на пляже нашли останки морского чудовища

В Сети появилась видеозапись найденного в США морского чудовища, которое взбудоражило многих пользователей. До сих пор эксперты не смогли определить видовую принадлежность обнаруженного на пляже создания.

Огромные плавники, заменяющие руки у найденного монстра, по мнению экспертов, позволяли чудовищу передвигаться в водной глади с огромной скоростью. Некоторые специалисты заметили, что иногда разлагающиеся трупы акул могут напоминать по внешнему виду вымерших динозавров.

Александр Вест

В американском штате Джорджия мужчина по имени Джефф Уоррен стал очевидцем небывалого инцидента, в котором на берег волнами вынесло хорошо сохранившиеся останки морского чудища. По заверению Джеффа, загадочный труп морского животного они обнаружили случайно, прогуливаясь по берегу. Поначалу очевидцы считали, что нашли мёртвого морского котика, или другое подобное животное, однако, подойдя ближе, они были потрясены увиденным. Тело обнаруженного существа напоминало динозавров, которые ранее обитали в океанах.