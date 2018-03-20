Шутка закончилась смертью: Рабочий вставил в задний проход другу шланг от компрессора

В Индии недавно произошел обескураживающий случай. Один из работников фабрики по изготовлению фанеры решил подшутить над своим коллегой и другом. Он вставил в задний проход друга шланг от компрессора, что привело к летальному исходу.

Анна Котова

На фабрике по производству фанеры недалеко от Дели друг решил пошутить над другом. Дело в том, что мужчина все время носил одежду с дырками, и поэтому виновник решил засунуть в одну из них шланг от компрессора. Затем он прислонил шланг к заднему проходу. Данная шутка закончилась тем, что пострадавший получил серьезные внутренние повреждения, которые привели к смерти. Один из работников фабрики поведал, что пострадавшего доставили сначала в местную больницу, а затем в городскую, где он и скончался в этот же день.Работники фабрики шокированы данным происшествием, так как не ожидали от знакомого такого поступка. Отметим, что именно погибший устроил на производство виновника случившегося. Правоохранители задержали злоумышленника, а также проверяют камеры наблюдения.