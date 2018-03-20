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| | Больной парень с шарфом «Зенита» на «Елизаровской» искал свою мать

Больной парень с шарфом «Зенита» на «Елизаровской» искал свою мать

Сегодня, 13:29
На станции метро «Елизаровская» болельщик «Зенита» разыскивал родную мать. Фанат с шарфом клуба не мог найти родственницу.

Больной парень с шарфом «Зенита» на «Елизаровской» искал свою мать

 

Вчера в дневное время к сотрудникам полиции на остановке подземки «Елизаровская» подошла женщина, рассказавшая, что ее взял за руку молодой парень в шарфе «Зенита» и серой куртке. Он стал просить помочь ему разыскать его мать.

К станции вызвали скорую медицинскую помощь, парня забрали в одну из больниц северной столицы. Врачи утверждают, что умственное развитие человека, которому на вид 20-25 лет, находится на уроне семи лет. В настоящее время стражи правопорядка занимаются поиском родственников потерявшегося мужчины. Его личность пока не установлена.

До этого питерская пресса опубликовала материал, где сообщила о происшествии в школе-интернате в Фрунзенском районе города. В санузле помещения чуть не умер 9-летний мальчик.
Никита Готский
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