В Ростове из-за прорыв трубы забил 10-метровый фонтан

Утро для жителей частного сектора в Пролетарском районе Ростова-на-Дону выдалось сегодня весьма «недобрым». Все дело в том, что из-за прорыва трубы там образовался так называемый коммунальный фонтан.

Николай Офицеров

Очевидцы утверждают, что инцидент имел место быть на пересечении улиц 38-я Линия и Рябышева. Свидетели инцидента сняли все происходящее на видео. В ролике можно рассмотреть, как из-под земли бьет мощная струя воды.», - заявили сотрудники местных коммунальных служб. Также в ведомстве отметили, что перебоев с водоснабжением в районе аварии нет.