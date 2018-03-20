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| | В Ростове из-за прорыв трубы забил 10-метровый фонтан

В Ростове из-за прорыв трубы забил 10-метровый фонтан

Сегодня, 13:08
Утро для жителей частного сектора в Пролетарском районе Ростова-на-Дону выдалось сегодня весьма «недобрым». Все дело в том, что из-за прорыва трубы там образовался так называемый коммунальный фонтан.

В Ростове из-за прорыв трубы забил 10-метровый фонтан

 

Очевидцы утверждают, что инцидент имел место быть на пересечении улиц 38-я Линия и Рябышева. Свидетели инцидента сняли все происходящее на видео. В ролике можно рассмотреть, как из-под земли бьет мощная струя воды.
«Был зафиксирован прорыв трубы диаметром в 100 миллиметров. Неполадку удалось устранить в кратчайшие сроки», - заявили сотрудники местных коммунальных служб. Также в ведомстве отметили, что перебоев с водоснабжением в районе аварии нет.
Николай Офицеров
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