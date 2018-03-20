В Ростове из-за прорыв трубы забил 10-метровый фонтан

Очевидцы утверждают, что инцидент имел место быть на пересечении улиц 38-я Линия и Рябышева. Свидетели инцидента сняли все происходящее на видео. В ролике можно рассмотреть, как из-под земли бьет мощная струя воды.
В Ростове из-за прорыв трубы забил 10-метровый фонтанСегодня, 13:08
В Тольятти очевидцы засняли на видео коммунальную аварию, вследствие которой случился прорыв трубы и забил мощный «тольяттинский фонтан», как его уже успели
В Зеленограде из-под земли пробилась мощная струя грязной воды. Пятиметровый «фонтан», как разъяснили корреспондентам в ЖЕКе, образовался в результате
В центре Петербурга по адресу 5-я Советская улица, 29 произошла коммунальная авария. Посреди проезжей части забил фонтан горячей воды, в результате чего