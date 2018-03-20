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| | В Ростове жизнь пассажиру до приезда скорой спас водитель маршрутки

В Ростове жизнь пассажиру до приезда скорой спас водитель маршрутки

Сегодня, 13:04
В Ростове-на-Дону срочной госпитализации подвергся гражданин, который по неизвестным причинам начал задыхаться в маршрутном такси. Водитель маршрутки приложил все усилия, оказывая необходимую медицинскую помощь пассажиру до приезда скорой помощи.

В Ростове жизнь пассажиру до приезда скорой спас водитель маршрутки

 

В соцсетях множество пользователей оценили храбрость и участие водителя ростовской маршрутки, который не только решил помочь своему пассажиру, но и не бросил его до самой госпитализации. По словам очевидцев, в маршрутном такси №164 в Ростове одному из пассажиров стало плохо, из-за чего водитель прекратил движение и настоял на вызове скорой помощи. Во время ожидания медиков, мужчина стал оказывать первую медицинскую помощь задыхающемуся пассажиру, приведя его в чувства с помощью нашатырного спирта, который водитель раздобыл у сотрудников ближайщей аптеки.

После приезда медицинских специалистов пассажиры помогли положить пострадавшего парня 20-25 лет на носилки. Сам водитель маршрутки предложил всем оставшимся гражданам пересесть в другой автобус, так как он пожелал остаться с пациентом скорой до её отбытия в госпиталь.
Александр Вест
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