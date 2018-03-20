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| | В Бразилии на кладбище за посетителями следит жуткая кукла

В Бразилии на кладбище за посетителями следит жуткая кукла

Сегодня, 12:55
В Сети широкое распространение получила видеозапись, на которой очевидцы засняли страшную куклу младенца, питающегося кровью, которая буквально следит за посетителями кладбища своими глазами.

В Бразилии на кладбище за посетителями следит жуткая кукла

 

На видеохостинге YouTube появился видеоролик, в котором авторы, снявшие на видео страшную куклу на бразильском кладбище, сравнили увиденное с куклой убийцей по имени «Чакки» из одноимённого фильма ужасов. В соцсетях пользователи заявили, что кукла выполнена в весьма реалистичном стиле, а многие люди и вовсе были сильно напуганы, подумав, что на плите на кладбище сидит настоящий ребёнок с дьявольской ухмылкой. Очевидцы данного зрелища заметили, что кукла следит за прохожими своими глазами, не отводя взгляда от людей, которые приближаются к ней.

 
Также посетителей кладбища ужаснула бутылочка для детского питания, стоящая рядом с ребёнком, так как она была наполнена жидкостью красного цвета, напоминающей кровь. Большинство пользователей отметило, что при встрече с такой куклой ночью можно попросту умереть со страха.

Александр Вест
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