В Бразилии на кладбище за посетителями следит жуткая кукла

В Сети широкое распространение получила видеозапись, на которой очевидцы засняли страшную куклу младенца, питающегося кровью, которая буквально следит за посетителями кладбища своими глазами.

Также посетителей кладбища ужаснула бутылочка для детского питания, стоящая рядом с ребёнком, так как она была наполнена жидкостью красного цвета, напоминающей кровь. Большинство пользователей отметило, что при встрече с такой куклой ночью можно попросту умереть со страха.

Александр Вест

На видеохостинге YouTube появился видеоролик, в котором авторы, снявшие на видео страшную куклу на бразильском кладбище, сравнили увиденное с куклой убийцей по имени «Чакки» из одноимённого фильма ужасов. В соцсетях пользователи заявили, что кукла выполнена в весьма реалистичном стиле, а многие люди и вовсе были сильно напуганы, подумав, что на плите на кладбище сидит настоящий ребёнок с дьявольской ухмылкой. Очевидцы данного зрелища заметили, что кукла следит за прохожими своими глазами, не отводя взгляда от людей, которые приближаются к ней.