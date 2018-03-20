В Бразилии на кладбище за посетителями следит жуткая кукла

На видеохостинге YouTube появился видеоролик, в котором авторы, снявшие на видео страшную куклу на бразильском кладбище, сравнили увиденное с куклой убийцей по имени «Чакки» из одноимённого фильма ужасов. В соцсетях пользователи заявили, что кукла выполнена в весьма реалистичном стиле, а многие люди и вовсе были сильно напуганы, подумав, что на плите на кладбище сидит настоящий ребёнок с дьявольской ухмылкой. Очевидцы данного зрелища заметили, что кукла следит за прохожими своими глазами, не отводя взгляда от людей, которые приближаются к ней.
В Бразилии на кладбище за посетителями следит жуткая куклаСегодня, 12:55
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