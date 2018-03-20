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| | В Грузии обнаружена лаборатория США по разработке биологического оружия

В Грузии обнаружена лаборатория США по разработке биологического оружия

Сегодня, 12:37
США проводят разработки запрещенного биологического оружия. По предварительным данным, одна из лабораторий для этих незаконных целей находится на территории Грузии. Помимо этого, еще одна имеется в Украине. Там, как сообщается, ставят опыты над людьми. В общей сложности, счет пострадавших идет уже на тысячи человек.

В Грузии обнаружена лаборатория США по разработке биологического оружия

 

С российскими журналистами пообщалась местная жительница по имени Этери, которая призналась, что всегда гордилась своим здоровьем. Теперь же она, что называется, «чахнет на глазах». Началось все с того, что она почувствовала неприятный запах с улицы. Вдохнув она потеряла сознание. После у нее начал резко снижаться иммунитет и ухудшаться зрение.

Девушка живет в Алексеевке, деревне под Тбилиси, неподалеку от Исследовательского центра общественного здравоохранения. О хорошем самочувствии, однако, жители не слышали уже достаточно давно.

Джеффри Сильверман гражданин США, отставной военный, а сейчас журналист. Он уже давно изучает лабораторию и жалуется на то, что грузинские спецслужбы не дают ему ничего публиковать. Он уверен, что там занимаются экспериментами над людьми, причем не только над местными жителями.

«Вопрос номер один это почему лаборатория стоит рядом с аэропортом? Если это бактерия или вирус, то можно сразу в Ирак, Сирию, Иран», - поделился своим мнением Сильверман.
Николай Офицеров
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