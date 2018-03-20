США проводят разработки запрещенного биологического оружия. По предварительным данным, одна из лабораторий для этих незаконных целей находится на территории Грузии. Помимо этого, еще одна имеется в Украине. Там, как сообщается, ставят опыты над людьми. В общей сложности, счет пострадавших идет уже на тысячи человек.

Николай Офицеров

С российскими журналистами пообщалась местная жительница по имени Этери, которая призналась, что всегда гордилась своим здоровьем. Теперь же она, что называется, «чахнет на глазах». Началось все с того, что она почувствовала неприятный запах с улицы. Вдохнув она потеряла сознание. После у нее начал резко снижаться иммунитет и ухудшаться зрение.Девушка живет в Алексеевке, деревне под Тбилиси, неподалеку от Исследовательского центра общественного здравоохранения. О хорошем самочувствии, однако, жители не слышали уже достаточно давно.Джеффри Сильверман гражданин США, отставной военный, а сейчас журналист. Он уже давно изучает лабораторию и жалуется на то, что грузинские спецслужбы не дают ему ничего публиковать. Он уверен, что там занимаются экспериментами над людьми, причем не только над местными жителями.», - поделился своим мнением Сильверман.