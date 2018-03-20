Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Фермер с 300 коровами приветствовал ракету Илона Маска В Кишиневе посетитель взорвал гранату в магазине, есть погибшие Воронеж юрского периода: Динозавр, покупающий молоко, шокировал горожан В Бразилии на кладбище за посетителями следит жуткая кукла Ученые: Черви испытывают страх и тревогу, как и человек В Латвии разработали дрон для чистки ветрогенераторов Путин, Грудинин и Собчак родились в Амгинском улусе 18 марта Дизайнер Белла Потёмкина рассказала, что модно этой весной Шоколад наоборот: Стартап создал новое агрегатное состояние продуктов Марина Афкантова снялась в откровенной фотосессии В Швейцарии футбольный тренер изнасиловал школьника и жестоко убил его родных Учёные выяснили, как кислота омега-6 убивает и спасает людей
| | В Казани на 6 часов задержали вылет самолета из-за пьяного пилота

В Казани на 6 часов задержали вылет самолета из-за пьяного пилота

Сегодня, 12:31
В аэропорту Казани произошел инцидент с пьяным пилотом. Летчик самолета, летящего в Москву, оказался в нетрезвом состоянии.

В Казани на 6 часов задержали вылет самолета из-за пьяного пилота

 

В последний момент перед вылетом оказалось, что пилот «Аэрофлота», который должен был управлять воздушной машиной из столицы Татарстана в Москву, был пьян. Летчик хотел уговорить медиков разрешить ему сесть за штурвал, доказывая, что он находится в форме.

Врачи два раза писали акт. В первый случай пилот порвал документы, устроив дебош. Аппаратура показала в крови наличие дозы алкоголя, недопустимой для работы летчика на борту. Медикам он сказал, что за сутки до рейса выпил бокал вина.

В результате рейс в Москву задержали на шесть часов, пока разыскивали трезвого пилота. В салоне самолета находились 80 пассажиров, включая детей, большая часть которых улетели в столицу другим бортом.
Никита Готский
Новости по теме
Летчик Air Astana оказался пьян перед вылетом самолета
Летчик Air Astana оказался пьян перед вылетом самолета

Авиакомпания Air Astana вынуждена отменить рейс Амстердам - Атырау - Алматы из-за пьяного летчика. Об этом пишет пресса Казахстана.

Пьяный пилот задержал на 15 часов вылет рейса из Германии на Шри-Ланку
Пьяный пилот задержал на 15 часов вылет рейса из Германии на Шри-Ланку

В воскресенье, 21 августа, рейс из Франкфурта (Германия) в Коломбо (Шри-Ланка) задержали на 15 часов. Такой длительной задержке авиарейса поспособствовал

"Аэрофлот" уволил пилота, который поднялся на борт самолета пьяным

«Аэрофлоту» пришлось уволить своего пилота, из-за того, что он поднялся на борт лайнера в состоянии алкогольного опьянения.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости