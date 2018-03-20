В Казани на 6 часов задержали вылет самолета из-за пьяного пилота

В аэропорту Казани произошел инцидент с пьяным пилотом. Летчик самолета, летящего в Москву, оказался в нетрезвом состоянии.

Никита Готский

В последний момент перед вылетом оказалось, что пилот «Аэрофлота», который должен был управлять воздушной машиной из столицы Татарстана в Москву, был пьян. Летчик хотел уговорить медиков разрешить ему сесть за штурвал, доказывая, что он находится в форме.Врачи два раза писали акт. В первый случай пилот порвал документы, устроив дебош. Аппаратура показала в крови наличие дозы алкоголя, недопустимой для работы летчика на борту. Медикам он сказал, что за сутки до рейса выпил бокал вина.В результате рейс в Москву задержали на шесть часов, пока разыскивали трезвого пилота. В салоне самолета находились 80 пассажиров, включая детей, большая часть которых улетели в столицу другим бортом.