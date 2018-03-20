В небе над Челябинском замечены загадочные голубые вспышки

На Южном Урале в ночь на 19 марта жители обеспокоенно следили за световым шоу в ночном небе, которое заинтересовало немало встревоженных граждан. В социальных сетях очевидцы странных вспышек стали делиться догадками насчёт природы данного явления.

По словам Санакоева, данные вспышки могли быть вызваны сильным ветром, который способен повредить некоторые линии электроснабжения, что могло бы объяснить странный источник голубоватого резкого свечения.

Александр Вест

В ряде соцсетей утром 19 марта появились сообщения от встревоженных жителей Челябинска, которые очевидцы дополняли видеозаписями и фотографиями. На одной из таких видеозаписей, появившихся на видеохостинге YouTube, отчётливо видно, как странные яркие вспышки голубого цвета возникают от неопределённого источника в ночном небе. Владислен Санакоев, представляющий Уральский федеральный университет, заявил о том, что природа данного явления не может иметь космический характер, отвадив объявившихся уфологов с их теориями вселенского заговора.