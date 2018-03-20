В небе над Челябинском замечены загадочные голубые вспышки

В ряде соцсетей утром 19 марта появились сообщения от встревоженных жителей Челябинска, которые очевидцы дополняли видеозаписями и фотографиями. На одной из таких видеозаписей, появившихся на видеохостинге YouTube, отчётливо видно, как странные яркие вспышки голубого цвета возникают от неопределённого источника в ночном небе. Владислен Санакоев, представляющий Уральский федеральный университет, заявил о том, что природа данного явления не может иметь космический характер, отвадив объявившихся уфологов с их теориями вселенского заговора.
В небе над Челябинском замечены загадочные голубые вспышкиСегодня, 12:23
Жительница Волгограда решила поинтересоваться о природе сине-зеленых вспышек, которые она увидела на улице вечером накануне Международного женского дня.
Жители Набережных Челнов обговаривают странную вспышку в небе.Таинственное явление произошло сегодня ночью.
Жители Волгограда делятся на просторах социальных сетей фотографией, которая была сделана в момент появления в небе над городом необычной вспышки изумрудного