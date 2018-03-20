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| | В небе над Челябинском замечены загадочные голубые вспышки

В небе над Челябинском замечены загадочные голубые вспышки

Сегодня, 12:23
На Южном Урале в ночь на 19 марта жители обеспокоенно следили за световым шоу в ночном небе, которое заинтересовало немало встревоженных граждан. В социальных сетях очевидцы странных вспышек стали делиться догадками насчёт природы данного явления.

В небе над Челябинском замечены загадочные голубые вспышки

 

В ряде соцсетей утром 19 марта появились сообщения от встревоженных жителей Челябинска, которые очевидцы дополняли видеозаписями и фотографиями. На одной из таких видеозаписей, появившихся на видеохостинге YouTube, отчётливо видно, как странные яркие вспышки голубого цвета возникают от неопределённого источника в ночном небе. Владислен Санакоев, представляющий Уральский федеральный университет, заявил о том, что природа данного явления не может иметь космический характер, отвадив объявившихся уфологов с их теориями вселенского заговора.

 
По словам Санакоева, данные вспышки могли быть вызваны сильным ветром, который способен повредить некоторые линии электроснабжения, что могло бы объяснить странный источник голубоватого резкого свечения.

Александр Вест
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