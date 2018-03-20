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| | Кровавая река под Краснодаром напугала жителей

Кровавая река под Краснодаром напугала жителей

Сегодня, 12:22
В станице Елизаветинской под Краснодаром появилась кровавая вода, что привело в ужас местных жителей. Как оказалось, изменение цвета жидкости кроется в другом.

Кровавая река под Краснодаром напугала жителей

 

В соцсетях появились ледянящие душу изображения. В канале, который находится в станице Елизаветской, вода обрела красный цвет. Со стороны кажется, что она наполнилась кровью. В интернете пользователи начали выдвигать собственные гипотезы произошедшего: возникла экологическая катастрофа и увеличился уровень сброса вредных отходов.

Местные чиновники считают совсем по-другому. Согласно их сведениям, вода изменилась по причине цветения водорослей. Данный процесс начался из-за высокой температуры в прошедшие выходные. Покраснение воды не представляет опасности для людей.


Никита Готский
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