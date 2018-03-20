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| | СМИ: В предместье Парижа задержан экс-президент Николя Саркози

СМИ: В предместье Парижа задержан экс-президент Николя Саркози

Сегодня, 11:56
Представители французской прессы сообщают, что бывшего президента страны Николя Саркози задержали представители правоохранительных органов. Пока что официального подтверждения этой информации не последовало.

СМИ: В предместье Парижа задержан экс-президент Николя Саркози

 

«По нашим данным, бывший президент помещен под стражу в Нантере, пригород Парижа. Связано это с разбирательством по делу о возможном финансировании Ливией его победоносной президентской кампании в 2007 году», - пишут представители Саркози. Пока что срок задержания ограничен 48 часами. После этого Саркози планируется предъявить уже официальное обвинение.

Французское издание MediaPart разместило документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом более 50 миллионов евро, которые направили на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по данному вопросу во Франции продолжаются до сих пор.

Еще в 2016 году по этому делу был допрошен бизнесмен франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал о том, что в 2006 и в начале 2007 годов доставлял из Ливии французскому МВД чемоданы с наличностью на сумму в 5 миллионов евро. Все дело в том, что тогда главой ведомства являлся Саркози. Дважды он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а однажды и лично осуществлял передачу.
Николай Офицеров
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