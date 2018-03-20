СМИ: В предместье Парижа задержан экс-президент Николя Саркози

Представители французской прессы сообщают, что бывшего президента страны Николя Саркози задержали представители правоохранительных органов. Пока что официального подтверждения этой информации не последовало.

Николай Офицеров

», - пишут представители Саркози. Пока что срок задержания ограничен 48 часами. После этого Саркози планируется предъявить уже официальное обвинение.Французское издание MediaPart разместило документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом более 50 миллионов евро, которые направили на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по данному вопросу во Франции продолжаются до сих пор.Еще в 2016 году по этому делу был допрошен бизнесмен франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал о том, что в 2006 и в начале 2007 годов доставлял из Ливии французскому МВД чемоданы с наличностью на сумму в 5 миллионов евро. Все дело в том, что тогда главой ведомства являлся Саркози. Дважды он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а однажды и лично осуществлял передачу.