В московскую школу ворвался мужчина с топором

Пресс-служба ГУ МВД по Москве проинформировала, что подозреваемый, находясь в состоянии агрессии, ворвался в учебное заведение и начал размахивать топором, который принес с собой. В результате хулиганства мужчина разбил мебель. В результате инцидента никто не получил ранения. Когда по вызову приехали стражи порядка, им удалось задержать нарушителя общественного порядка, а затем служители закона доставили мужчину в отделение полиции.
Сейчас правоохранители проводят проверку по данному происшествию. Возможно, против дебошира откроют уголовное дело. Отметим, что виновником произошедшего стал отец одного из учеников школы, где все случилось. Пока нет информации о том, что же привело мужчину к такому поступку.