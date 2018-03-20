В московскую школу ворвался мужчина с топором

На юге Москвы в одной из школ произошел вопиющий случай. В учебное заведение ворвался мужчина с топором. Он начал размахивать оружием и ломать мебель.

Анна Котова

Пресс-служба ГУ МВД по Москве проинформировала, что подозреваемый, находясь в состоянии агрессии, ворвался в учебное заведение и начал размахивать топором, который принес с собой. В результате хулиганства мужчина разбил мебель. В результате инцидента никто не получил ранения. Когда по вызову приехали стражи порядка, им удалось задержать нарушителя общественного порядка, а затем служители закона доставили мужчину в отделение полиции.Сейчас правоохранители проводят проверку по данному происшествию. Возможно, против дебошира откроют уголовное дело. Отметим, что виновником произошедшего стал отец одного из учеников школы, где все случилось. Пока нет информации о том, что же привело мужчину к такому поступку.