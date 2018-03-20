Полиция Петербурга будет защищать проституток после нападения нациста Дацика

Представители судебных органов Санкт-Петербурга заявили о вынесении частного постановления, адресованного начальнику городского и областного МВД Сергею Умнову, а также руководителю местного управления СК Александру Клаусу. Поводом для этого стало нападение нациста Вячеслава «Рыжего Тарзана» Дацика на проституток и бордели в Северной столице.

Николай Офицеров

Как отметили в суде, подчиненные Клауса и Умнова допустили ряд серьезных нарушений во время устраиваемых в борделях погромов.», - утверждает судья Юрий Гершевский.Он напомнил также о непосредственной функции правоохранительных органов: защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан. Помимо этого, полиция должна незамедлительно приходить на помощь каждому нуждающемуся, дабы оградить от преступных противоправных посягательств.Помимо этого, МВД вменили попустительство. В ходе следствия удалось установить, что Дацик узнавал о борделях даже из рекламы на асфальте. Игнорирование полицией уличной рекламы и приводит к подобным правонарушениям. Клаусу указали на низкое качество следствия. К примеру, Дацика даже не уведомили о его окончании, поэтому суду пришлось потратить время, чтобы восстановить его в правах.