Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Фермер с 300 коровами приветствовал ракету Илона Маска В Кишиневе посетитель взорвал гранату в магазине, есть погибшие Воронеж юрского периода: Динозавр, покупающий молоко, шокировал горожан В Бразилии на кладбище за посетителями следит жуткая кукла Ученые: Черви испытывают страх и тревогу, как и человек В Латвии разработали дрон для чистки ветрогенераторов Путин, Грудинин и Собчак родились в Амгинском улусе 18 марта Дизайнер Белла Потёмкина рассказала, что модно этой весной Шоколад наоборот: Стартап создал новое агрегатное состояние продуктов Марина Афкантова снялась в откровенной фотосессии В Швейцарии футбольный тренер изнасиловал школьника и жестоко убил его родных Учёные выяснили, как кислота омега-6 убивает и спасает людей
| | Полиция Петербурга будет защищать проституток после нападения нациста Дацика

Полиция Петербурга будет защищать проституток после нападения нациста Дацика

Сегодня, 10:10
Представители судебных органов Санкт-Петербурга заявили о вынесении частного постановления, адресованного начальнику городского и областного МВД Сергею Умнову, а также руководителю местного управления СК Александру Клаусу. Поводом для этого стало нападение нациста Вячеслава «Рыжего Тарзана» Дацика на проституток и бордели в Северной столице.

Полиция Петербурга будет защищать проституток после нападения нациста Дацика

 

Как отметили в суде, подчиненные Клауса и Умнова допустили ряд серьезных нарушений во время устраиваемых в борделях погромов.

«Полиция по какой-то причине не стала оказывать незамедлительной помощи потерпевшим при совершении преступления в Василеостровском районе», - утверждает судья Юрий Гершевский.

Он напомнил также о непосредственной функции правоохранительных органов: защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан. Помимо этого, полиция должна незамедлительно приходить на помощь каждому нуждающемуся, дабы оградить от преступных противоправных посягательств.

Помимо этого, МВД вменили попустительство. В ходе следствия удалось установить, что Дацик узнавал о борделях даже из рекламы на асфальте. Игнорирование полицией уличной рекламы и приводит к подобным правонарушениям. Клаусу указали на низкое качество следствия. К примеру, Дацика даже не уведомили о его окончании, поэтому суду пришлось потратить время, чтобы восстановить его в правах.
Николай Офицеров
Новости по теме
Дацик, гонявший голых проституток по улицам Петербурга, задержан
Дацик, гонявший голых проституток по улицам Петербурга, задержан

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали Вячеслава Дацика, который прошедшей ночью прервал работу частного борделя и вывел всех его

В Москве проститутки взяли в заложники бойца Вячеслава Дацика
В Москве проститутки взяли в заложники бойца Вячеслава Дацика

Кикбоксера Вячеслава Дацика взяли в заложники проститутки. Об этом сообщили московские новостные агентства. Согласно данным правоохранителей, на помощь к борцу

Полиция Санкт-Петербурга задержала «пьяного Тарзана»
Полиция Санкт-Петербурга задержала «пьяного Тарзана»

В Санкт-Петербурге местные полицейские на улице задержали «пьяного Тарзана», который энергично прыгал по улицам города.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости