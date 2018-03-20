В Подмосковье двух голых темнокожих проституток выгнали на мороз

Прохожие заметили недалеко от парковки в Подмосковье почти обнаженных девушек легкого поведения. Одна из них была одета в спортивные штаны и тапочки, а вторая прогуливалась в одних трусах. Проститутки рассказали прохожим, что виновник инцидента забрал у них одежду и телефоны, и в таком виде выгнал на мороз. Проходившие мимо мужчины заставили виновника случившегося вернуть девушкам их вещи.
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