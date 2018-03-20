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| | В Подмосковье двух голых темнокожих проституток выгнали на мороз

В Подмосковье двух голых темнокожих проституток выгнали на мороз

Сегодня, 10:01
В одном из районов Подмосковья зафиксировано происшествие с участием темнокожих проституток. Девушки голыми оказались на морозе, так как из прогнал охранник парковки.

В Подмосковье двух голых темнокожих проституток выгнали на мороз

 

Прохожие заметили недалеко от парковки в Подмосковье почти обнаженных девушек легкого поведения. Одна из них была одета в спортивные штаны и тапочки, а вторая прогуливалась в одних трусах. Проститутки рассказали прохожим, что виновник инцидента забрал у них одежду и телефоны, и в таком виде выгнал на мороз. Проходившие мимо мужчины заставили виновника случившегося вернуть девушкам их вещи.

 
Нет ни каких данных, сколько именно темнокожие «ночные бабочки» провели в таких нарядах на морозе. Отметим, что охранника после этого происшествия незамедлительно уволили. Жители предположили, что девушки попали к охраннику по вызову, но данную информацию никто не подтвердил и не опроверг.

Анна Котова
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