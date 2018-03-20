В Мельбурне грабителя поймала дверь магазина

В Австралии в городе Мельбурн горе-грабитель решил покуситься на кражу сейфа с книжного магазина в одном из гипермаркетов. Однако в тот день почему-то фортуна не хотела ему сопутствовать.

Пелагея Лебединская

Мужчина, решивший ограбить книжный магазин, был столь неосторожен, что его зафиксировали все камеры, перед которыми он появлялся в магазине. Ему все время не везло в его преступном деле. Первоначально, при попытке попасть в магазин, вор застрял между створками стеклянной двери. Изначально нога, а после рюкзак, никак не хотели пролазить сквозь щель. После он спустился этажом ниже и перепрыгивая через поручни эскалатора зацепился и упал. После этих препятствий добравшись до своей цели, он все же выломал дверь книжного магазина и украл сейф, после чего скрылся. На всех видеокамерах магазина прекрасно был зафиксирован во всех ракурсах и красе этот горе-грабитель. В данный момент его разыскивает полиция.В настоящее время вор находится на свободе, его пока еще не нашли. Дальнейшая судьба сейфа, и какие преграды потерпел вор при его вскрытии не известны. Одно только ясно, что удача не на его стороне.