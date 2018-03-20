В США в смертельном ДТП беспилотное авто Uber не виновато

В США произошла смертельная авария с участием беспилотного авто Uber. Стражи порядка штата Аризона говорят, что в ДТП, в котором погибла велосипедистка, Uber не виновен.

Анна Котова

Шеф полиции Сильвия Моир проинформировала, что в аварии все предельно ясно, так как этого столкновения не возможно было бы избежать будь автомобиль с водителем или, как в этом случае, без него. Дело в том, что велосипедистка неожиданно выехала на дорогу из тени. По словам Моир, беспилотная машина Uber не виновна в этом происшествии.До этого сообщалось, что 49-летняя американка скончалась во время столкновения ее велосипеда с автономным джипом Volvo. Начальник местных стражей порядка сообщил, что ни камеры наблюдения, ни сам водитель, который испытывал автомобиль, не видели пострадавшую до того, как она попала под колеса. Водитель понял, что произошло не поправимое, только когда услышал звук ДТП. Камеры, которые стояли на авто, также не зафиксировали велосипедистку, а машина не смогла вовремя отреагировать. Отметим, что транспортное средство двигалось со скоростью 61 километр в час.Напоминаем, что в США большинство компаний-производителей начали проводить тестирование автономных автомобилей. Испытаниями также занялась и компания Uber. Отметим, что сейчас главной проблемой и важным вопросом стоит то, кто же будет юридически отвечать за ошибки такого транспорта в авариях.