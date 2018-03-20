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| | В Москве произошёл обвал грунта при строительстве метро

В Москве произошёл обвал грунта при строительстве метро

Сегодня, 09:10
Экстренные службы Москвы оповестили столичные СМИ о произошедшем провале грунта при возведении станции метрополитена. Инцидент произошёл на проезжей части, из-за чего движение дорожного потока было частично перекрыто.

В Москве произошёл обвал грунта при строительстве метро

 

В юго-восточной части российской столицы на автомобильной дороге на улице Ферганская транспортный поток продвигается лишь по двум полосам из четырёх, так как половина дорожного пути перекрыта из-за проседания грунта. Очевидцы утверждают, что проседание грунта затронуло часть автодороги и тротуара, из-за чего две полосы на дорожном пути пришлось временно перекрыть. По заверениям специалистов, обвал грунта составил четыре метра в глубину, шесть метров в ширину и десять метров в длину.

Специалисты, работающие на месте происшествия, занимаются устранением последствий инцидента и выяснением всех деталей произошедшего. Информации о возможных пострадавших в произошедшем проседании грунта не поступало. Движение перекрыто не только по двум полосам автодороги, но и на тротуаре для пешеходов, где также произошёл обвал.
Александр Вест
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