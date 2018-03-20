Во Франции женщина 10 лет прятала в морозилке от мужа новорожденных детей

Судебный процесс начался во Франции в отношении 38-летней Рамоны Канет, которая на протяжении десяти лет прятала от своей семьи, в частности от супруга, новорожденных детей в морозилке. Сообщают об этом сотрудники местной прессы, ссылаясь на полицейское управление.

Николай Офицеров

Сообщается, что тело новорожденного было найдено дома в холодильной камере одной из двух дочерей женщины. В состоянии шока и испуга она незамедлительно сообщила об увиденном своему отцу Хуану-Карлосу Канету. Мужчина сразу обратился в правоохранительные органы.Позже стало известно, что ребенок был рожден, причем живым и здоровым, приблизительно за 48 часов до того, как его обнаружили. Медицинская экспертиза указывает на то, что он вполне мог выжить. При обыске представители правоохранительных органов позднее сообщили еще о четырех замороженных трупах.После этого обоих родителей решено было арестовать. Супругу также предъявили обвинение в сокрытии тел. Позже мужчину, однако, оправдали, ведь он утверждал, что ничего не знал о беременностях своей супруги, которые произошли с 2005 по 2015 годы. На данный момент Хуан-Карлос всячески поддерживает свою жену и не держит на нее зла.Судебное заседание началось 19 марта, причем, спустя три года после обнаружения первых тел. Подсудимой грозит пожизненное заключение.