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| | В Томске огромная глыба снега упала с крыши многоэтажки и чуть не убила ребенка

В Томске огромная глыба снега упала с крыши многоэтажки и чуть не убила ребенка

Сегодня, 22:01
19 марта житель Томска Эльдар Моминов опубликовал в социальных сетях информацию о том, что в городе с крыши многоэтажного дома 38А, расположенного по улице Пролетарской, упала гигантская масса снега и придавила шестилетнего ребенка.

В Томске огромная глыба снега упала с крыши многоэтажки и чуть не убила ребенка

 

Пострадавшего еле спасли, его пришлось доставить в клинику. Врачи после осмотра ребенка оставили его на ночь в больнице, поскольку у малыша диагностировали сотрясение мозга и ушиб бедра. Эльдар Моминов обращается к полицейским, дабы они проверили работу организаций, ответственных за очищение крыш от снега. Журналистам удалось взять интервью у родителей пострадавшего. Ребенок находился в гостях вместе с матерью на улице Пролетарской. Ему надоело сидеть дома, и он вышел на улицу, дабы развеяться. Вместо пользы для здоровья от игр на свежем воздухе, юный гость получил травму и теперь вынужден коротать время на больничной койке.


Местные жители Томска жалуются на то, что после потепления в городе участились случаи падения массивных глыб снега с крыш многоэтажных домов. Полицейские обещают разобраться в этом деле.
Домбровский Сергей
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