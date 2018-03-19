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| | В Ростове на тротуаре под деревом обнаружили тело мужчины

В Ростове на тротуаре под деревом обнаружили тело мужчины

Сегодня, 21:24
В Ростове 19 марта в половине третьего дня местные жители обнаружили под деревом на тротуаре труп мужчины рядом с перекрестком улиц Вавилова и Особенной. Информацию о случившемся распространяют СМИ донской столицы.

В Ростове на тротуаре под деревом обнаружили тело мужчины

 

По словам свидетелей, труп мужчины находился на улице не менее двух часов. Затем на него обратили внимание местные жители. Люди подошли к лежавшему на земле мужчине в надежде поднять его на ноги. Когда граждане присмотрелись к нему, то заметили, что человек умер. Очевидцы сообщили о случившемся в полицию. Стражи порядка оперативно приехали по указанному адресу, а вот скорую пришлось ждать на порядок дольше. По прибытии на место гибели мужчины, врачи констатировали смерть.

В Ростове на тротуаре под деревом обнаружили тело мужчины

 

Тело забрали на медицинскую экспертизу. По словам правоохранителей, умершему 55-60 лет. Одет он неплохо, поэтому нет оснований полагать о недостойном образе жизни погибшего. Полицейские пытают установить личность умершего. На теле нет следов побоев, порезов, удушений.
Домбровский Сергей
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