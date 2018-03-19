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| | Рабочие Чернобыльской АЭС спасли собаку, забравшуюся на крышу саркофага

Рабочие Чернобыльской АЭС спасли собаку, забравшуюся на крышу саркофага

Сегодня, 20:26
Сотрудники Чернобыльской АЭС забрались на 100-метровую высоту ради спасения собаки. Бродячее животное залезло на крышу саркофага и не смогло спуститься. Об опасной миссии украинских рабочих рассказал путешественник из Польши Лукаш Завадски.

Рабочие Чернобыльской АЭС спасли собаку, забравшуюся на крышу саркофага

 

На видеохостинге YouTube появилось новое видео с зоны отчуждения. Его обнародовал участник некоммерческого благотворительного фонда Clean Futures Fund Лукаш Завадски. На кадрах ролика рабочие Чернобыльской АЭС спасают бродячую собаку, которая залезла на крышу саркофага «Укрытие-2». Высота данного строения 108 метров. Животному удалось забраться туда по лестнице, но спуститься не получилось.

 

Рабочие ЧАЭС воспользовались снаряжением альпинистов, очутившись на крыше, они закрепили на собаке ремни и вместе с ней спустились на землю. Уточняется, что «спасательная операция» была проведена в феврале, а на ЧАЭС сейчас работают около трех тысяч сотрудников.
Виктория Озерова
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