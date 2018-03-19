Рабочие Чернобыльской АЭС спасли собаку, забравшуюся на крышу саркофага

Сотрудники Чернобыльской АЭС забрались на 100-метровую высоту ради спасения собаки. Бродячее животное залезло на крышу саркофага и не смогло спуститься. Об опасной миссии украинских рабочих рассказал путешественник из Польши Лукаш Завадски.

Виктория Озерова

На видеохостинге YouTube появилось новое видео с зоны отчуждения. Его обнародовал участник некоммерческого благотворительного фонда Clean Futures Fund Лукаш Завадски. На кадрах ролика рабочие Чернобыльской АЭС спасают бродячую собаку, которая залезла на крышу саркофага «Укрытие-2». Высота данного строения 108 метров. Животному удалось забраться туда по лестнице, но спуститься не получилось.Рабочие ЧАЭС воспользовались снаряжением альпинистов, очутившись на крыше, они закрепили на собаке ремни и вместе с ней спустились на землю. Уточняется, что «спасательная операция» была проведена в феврале, а на ЧАЭС сейчас работают около трех тысяч сотрудников.