В КЧР наблюдателям на выборах угрожали расправой

Девушек, которые приехали на избирательный участок №130 в КЧР в качестве наблюдателей, мужчины не пустили в здание избирательного участка. Девушки вызвали наряд полиции, однако правоохранители, ничего не объясняя, отказались выполнять свою работу. После этого местные мужчины сказали девушкам в приказном тоне, чтобы те вели себя тихо, иначе по закону гор им грозит групповое изнасилование. Девушки были вынуждены обратится за помощью к оперативной группе и журналистам.
В КЧР наблюдателям на выборах угрожали расправойСегодня, 20:23
Сегодня во время проведения парламентских выборов в Грузии неизвестные избили наблюдателей от партии бывшего президента этой страны Михаила Саакашвили. От
В Госдуме приняли поправки, согласно которым удалить представителя политической силы с избирательного участка теперь можно будет лишь после решения суда.
Глава одесской области Михаил Саакашвили добрался до избирательного участка, чтобы проголосовать, на велосипеде. Такая информация появилась на страницах