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| | В КЧР наблюдателям на выборах угрожали расправой

В КЧР наблюдателям на выборах угрожали расправой

Сегодня, 20:23
На выборах президента России в ауле Хурзут в КЧР троим наблюдателям с участка 130 местные жители угрожали физической расправой. В результате скандала наблюдателей даже не пустили на участок.

В КЧР наблюдателям на выборах угрожали расправой

 

Девушек, которые приехали на избирательный участок №130 в КЧР в качестве наблюдателей, мужчины не пустили в здание избирательного участка. Девушки вызвали наряд полиции, однако правоохранители, ничего не объясняя, отказались выполнять свою работу. После этого местные мужчины сказали девушкам в приказном тоне, чтобы те вели себя тихо, иначе по закону гор им грозит групповое изнасилование. Девушки были вынуждены обратится за помощью к оперативной группе и журналистам.
Пелагея Лебединская
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