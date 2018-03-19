В КЧР наблюдателям на выборах угрожали расправой

На выборах президента России в ауле Хурзут в КЧР троим наблюдателям с участка 130 местные жители угрожали физической расправой. В результате скандала наблюдателей даже не пустили на участок.

Пелагея Лебединская

Девушек, которые приехали на избирательный участок №130 в КЧР в качестве наблюдателей, мужчины не пустили в здание избирательного участка. Девушки вызвали наряд полиции, однако правоохранители, ничего не объясняя, отказались выполнять свою работу. После этого местные мужчины сказали девушкам в приказном тоне, чтобы те вели себя тихо, иначе по закону гор им грозит групповое изнасилование. Девушки были вынуждены обратится за помощью к оперативной группе и журналистам.