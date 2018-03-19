В Астраханской области при взрыве телевизора пострадал годовалый малыш

При взрыве телевизора в Астраханской области пострадал годовалый малыш. У него повреждены органы дыхания.

Никита Готский

Инцидент произошел 16 марта в одном из домов Актюбинска. В помещении взорвался телевизор, в результате чего пострадал годовалый ребенок. Приехавшие на место происшествия медики отвезли его в больницу, где диагностировали у маленького потерпевшего ожоги дыхательных путей. Семья, в которой он живет, считается неблагополучной, она стоит на учете в ПНД. Другие дети сейчас находятся у бабушки, некоторое время они поживут у нее.Сотрудники полиции Актюбинска утверждают, что в тот момент в доме находились другие дети, каких-либо ранений они не получили. Как сообщается, причиной взрыва телевизора является поломанный кинескоп аппарата. По факту произошедшего ведется проверка.