В Ростове-на-Дону на дороге в образовавшуюся яму провалился эвакуатор

19 марта в городе Ростов на дороге провалился асфальт и образовалась огромная яма глубиной в два метра. Жертвой некачественных дорог стал эвакуатор, который пришлось спасать автокраном.





Отметим, что сотрудники аварийной службы заверили местных жителей о том, что к вечеру подача горячей воды будет возобновлена.

Пелагея Лебединская

Аварийная ситуация произошла утром на улице Прогрессивной в Западном районе, там ушел под землю свежий асфальт и провалился припаркованный эвакуатор. На место происшествия выехала аварийная служба, которая объяснила, что все произошло из-за разрыва трубы. Под землей от большого напора разорвало трубу с горячей водой, в связи с чем асфальт не выдержал потока воды и провалился, образовав при этом яму в два метра глубиной. Сотрудники аварийной службы перекрыли воду и приступили к ремонту водопровода. Также на происшествие был вызван автокран, с помощью которого вытаскивали из ямы пострадавший эвакуатор.