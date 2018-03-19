В Ростове-на-Дону на дороге в образовавшуюся яму провалился эвакуатор

Аварийная ситуация произошла утром на улице Прогрессивной в Западном районе, там ушел под землю свежий асфальт и провалился припаркованный эвакуатор. На место происшествия выехала аварийная служба, которая объяснила, что все произошло из-за разрыва трубы. Под землей от большого напора разорвало трубу с горячей водой, в связи с чем асфальт не выдержал потока воды и провалился, образовав при этом яму в два метра глубиной. Сотрудники аварийной службы перекрыли воду и приступили к ремонту водопровода. Также на происшествие был вызван автокран, с помощью которого вытаскивали из ямы пострадавший эвакуатор.
В Ростове-на-Дону на дороге в образовавшуюся яму провалился эвакуаторСегодня, 17:29
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