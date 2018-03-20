Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Дизайнер Белла Потёмкина рассказала, что модно этой весной Шоколад наоборот: Стартап создал новое агрегатное состояние продуктов Марина Афкантова снялась в откровенной фотосессии В Швейцарии футбольный тренер изнасиловал школьника и жестоко убил его родных Учёные выяснили, как кислота омега-6 убивает и спасает людей Инженер из Австралии нашел обломки пропавшего Boeing Malaysia Airlines Геологи: Исландские викинги стали христианами из-за вулкана В США предотвратили крупный теракт "Скучали по мне?": Улыбающийся Путин появился на здании МИД Великобритании Археологи обнаружили в Ираке древний шумерский порт Врачу из Петербурга пришлось отдать 130 тыс. рублей пациенту за сломанную челюсть Очередной продукт Apple "устранит" iPad с рынка
| | В Якутии мать оставила раздетую на 40-градусном морозе 2-летнюю дочь

В Якутии мать оставила раздетую на 40-градусном морозе 2-летнюю дочь

Сегодня, 05:20
В Якутии в Жиганском районе беспечная мать-алкоголичка ушла в магазин за покупкой алкоголя, а свою маленькую дочь оставила на улице замерзать при 40-градусном морозе.

В Якутии мать оставила раздетую на 40-градусном морозе 2-летнюю дочь

 

10 января случайно прохожий мужчина, заметил в сугробе снега маленького раздетого ребенка, который сидел и плакал. Он взял девочку на руки и отнес домой, после чего вызвал карету скорой помощи и наряд полиции. В процессе расследования было выяснено, что 2-летнюю девочку мать-алкоголичка бросила на улице в 40-градусный мороз, чтобы та ей не мешала. Женщина после очередной попойки под влиянием алкоголя собралась в магазин за спиртным, которое дома закончилось, а девочка начала плакать, чтобы ребенок не мешал, мать выставила ребенка на улицу в тоненькой одежде, в которой ребенок находился в квартире. Девочка не получила обморожения тела лишь благодаря проходящему мимо мужчине.

По данному факту на мать, которая ведет аморальный образ жизни, открыто уголовное дело. Ребенка у нее забрала служба опеки детей и в настоящее время ведется подготовка документов о лишении ее родительских прав.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
В Волгограде мать бросила 2-летнюю дочку на улице
В Волгограде мать бросила 2-летнюю дочку на улице

В Волгограде в Дзержинском районе местная жительница оставила ребенка на игровой площадке. 2-летнюю девочку заметили случайные прохожие.

В Башкирии мать оставила ребенка умирать на улице
В Башкирии мать оставила ребенка умирать на улице

В поселке Учалы, в Башкирии, 36-летняя мать-алкоголичка, не желающая справляться с новорожденным ребенком, вывезла дочку в коляске на улицу и оставила умирать.

В Ульяновской области алкоголичка-мать забыла, куда дела ребенка и заявила в полицию
В Ульяновской области алкоголичка-мать забыла, куда дела ребенка и заявила в полицию

Женщине, приживающей в Тренгульском районе Тульской области, понадобилась помощь правоохранительных органов, чтобы вспомнить, куда она дела дочь.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости