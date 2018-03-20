В Якутии мать оставила раздетую на 40-градусном морозе 2-летнюю дочь

В Якутии в Жиганском районе беспечная мать-алкоголичка ушла в магазин за покупкой алкоголя, а свою маленькую дочь оставила на улице замерзать при 40-градусном морозе.

Пелагея Лебединская

10 января случайно прохожий мужчина, заметил в сугробе снега маленького раздетого ребенка, который сидел и плакал. Он взял девочку на руки и отнес домой, после чего вызвал карету скорой помощи и наряд полиции. В процессе расследования было выяснено, что 2-летнюю девочку мать-алкоголичка бросила на улице в 40-градусный мороз, чтобы та ей не мешала. Женщина после очередной попойки под влиянием алкоголя собралась в магазин за спиртным, которое дома закончилось, а девочка начала плакать, чтобы ребенок не мешал, мать выставила ребенка на улицу в тоненькой одежде, в которой ребенок находился в квартире. Девочка не получила обморожения тела лишь благодаря проходящему мимо мужчине.По данному факту на мать, которая ведет аморальный образ жизни, открыто уголовное дело. Ребенка у нее забрала служба опеки детей и в настоящее время ведется подготовка документов о лишении ее родительских прав.