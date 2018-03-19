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| | Акробат цирка Антон Мартынов, сорвавшийся с высоты во время выступления, скончался

Акробат цирка Антон Мартынов, сорвавшийся с высоты во время выступления, скончался

Сегодня, 15:03
Акробат цирка Мстислава Запашного Антон Мартынов сегодня ночью в больнице скончался.

Акробат цирка Антон Мартынов, сорвавшийся с высоты во время выступления, скончался

 

Антон Мартынов, который длительное время находился в реанимационном отделении больницы, умер сегодня ночью от остановки сердца. После падения у него были диагностированы черепно-мозговая травма, перелом позвоночника и разрыв легкого. В последнее время его состояние врачи оценивали как стабильное и готовили к транспортировке из Элисты в Ростов-на-Дону для проведения там дальнейших операций. Однако сердце артиста не выдержало большой нагрузки при лечении от полученных травм, и артист ушел из жизни. Руководство и сотрудники цирка принесли свои искренние соболезнования родным и близким Антона Мартынова.

Напомним, что 24 февраля акробат Антон Мартынов упал с шестиметровой высоты во время своего выступления в цирке в Элисте. До 14 марта он находился в отделении реанимации. С ним постоянно в больнице находились мать, жена и родной брат.
Пелагея Лебединская
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