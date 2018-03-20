Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Дизайнер Белла Потёмкина рассказала, что модно этой весной Шоколад наоборот: Стартап создал новое агрегатное состояние продуктов Марина Афкантова снялась в откровенной фотосессии В Швейцарии футбольный тренер изнасиловал школьника и жестоко убил его родных Учёные выяснили, как кислота омега-6 убивает и спасает людей Инженер из Австралии нашел обломки пропавшего Boeing Malaysia Airlines Геологи: Исландские викинги стали христианами из-за вулкана В США предотвратили крупный теракт "Скучали по мне?": Улыбающийся Путин появился на здании МИД Великобритании Археологи обнаружили в Ираке древний шумерский порт Врачу из Петербурга пришлось отдать 130 тыс. рублей пациенту за сломанную челюсть Очередной продукт Apple "устранит" iPad с рынка
| | На кастинге «Дома-2» в Москве претендентку избили до потери сознания

На кастинге «Дома-2» в Москве претендентку избили до потери сознания

Сегодня, 02:30
Кастинг скандальной телестройки «Дом-2» закончился для 26-летней девушки сотрясением мозга. Между претендентками произошел конфликт, в результате которого одна из конкурсанток потеряла сознание и была госпитализирована. Инцидент произошел в Москве.

На кастинге «Дома-2» в Москве претендентку избили до потери сознания

 

16 марта в одном из строений по улице Саморы Машела в столице РФ проходил кастинг проекта «Дом-2». В какой-то момент между претендентками возникли разногласия. Завязалась потасовка. В конечном итоге одна из участниц драки упала без чувств. Приехавшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшую. В больнице ей поставили диагноз - сотрясение мозга. Вскоре девушка пришла в себя и сообщила об инциденте правоохранителям.

На данный момент продолжается проверка. Все обстоятельства и причины случившегося выясняются. Уточняется, что пострадавшей девушке 26 лет.
Виктория Озерова
Новости по теме
В Москве глыба льда упала на работницу прокуратуры
В Москве глыба льда упала на работницу прокуратуры

В Москве глыба льда обрушилась на работницу прокуратуры. Инцидент произошел на Басманной улице столицы. В результате произошедшего пострадала 27-летняя

Дракой и сотрясением мозга закончилась вечеринка в кафе «Дома-2»
Дракой и сотрясением мозга закончилась вечеринка в кафе «Дома-2»

Вечеринка, проходившая в кафе «Дома-2», закончилась большой дракой и сотрясением мозга у одной из участниц конфликта.

Фристайлистка из Британии во время тренировки в Сочи получила сотрясение мозга
Фристайлистка из Британии во время тренировки в Сочи получила сотрясение мозга

В отделе пропаганды Федерации фристайла России сообщили о том, что фристайлистка Роуэн Чешир, которая выступает в лыжном хаф-пайпе, в ходе тренировки в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости