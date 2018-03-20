На кастинге «Дома-2» в Москве претендентку избили до потери сознания

Кастинг скандальной телестройки «Дом-2» закончился для 26-летней девушки сотрясением мозга. Между претендентками произошел конфликт, в результате которого одна из конкурсанток потеряла сознание и была госпитализирована. Инцидент произошел в Москве.

Виктория Озерова

16 марта в одном из строений по улице Саморы Машела в столице РФ проходил кастинг проекта «Дом-2». В какой-то момент между претендентками возникли разногласия. Завязалась потасовка. В конечном итоге одна из участниц драки упала без чувств. Приехавшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшую. В больнице ей поставили диагноз - сотрясение мозга. Вскоре девушка пришла в себя и сообщила об инциденте правоохранителям.На данный момент продолжается проверка. Все обстоятельства и причины случившегося выясняются. Уточняется, что пострадавшей девушке 26 лет.