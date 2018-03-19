Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Геологи: Исландские викинги стали христианами из-за вулкана В США предотвратили крупный теракт "Скучали по мне?": Улыбающийся Путин появился на здании МИД Великобритании Археологи обнаружили в Ираке древний шумерский порт Врачу из Петербурга пришлось отдать 130 тыс. рублей пациенту за сломанную челюсть Очередной продукт Apple "устранит" iPad с рынка The New Yorker изобразит Трампа голым на обложке мартовского номера "Яндекс" сократил число сайтов с раздражающей рекламой на 22% Врач футбольного клуба «Арарат» спас жизнь пассажиру самолета Временная вазэктомия: Ученые создали особые противозачаточные таблетки для мужчин Ученые рассказали об особенностях питания женщин разного возраста Apple впервые занялась разработкой собственного дисплея
| | В Казани хлопки, прогремевшие на пороховом заводе, напугали местных жителей

В Казани хлопки, прогремевшие на пороховом заводе, напугали местных жителей

Сегодня, 14:21
Жителей Казани не на шутку всполошили резкие хлопки, похожие на взрывы, со стороны порохового завода. Они предположили, что там могла произойти производственная авария.

В Казани хлопки, прогремевшие на пороховом заводе, напугали местных жителей

 

Сегодня жители Казани начали массово писать в социальных сетях, как слышали около шести выстрелов со стороны завода, который производит порох. Люди обеспокоены данной ситуацией, так как эти хлопки могут быть связаны с производственной аварией. Многие начали звонить в службу МЧС, где их заверили, что на заводе нет никакой аварии, а просто проходит плановое испытание продукции. 19 марта руководством завода были запланированы испытательные работы их производства, и с 8:00 до 17:00 будут произведены 25 выстрелов. Руководство завода принесло свои извинения, что не предупредили вовремя жителей Казани о своих испытательных работах и этим их напугали.

Власти России намерены закрыть производство порохового завода в Казани и перенести в город Кизнес, в Удмуртию. С чем это связано никто не уточняет.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Пожар вспыхнул на пороховом заводе в Казани
Пожар вспыхнул на пороховом заводе в Казани

Пожар случился на пороховом заводе в Казани. Воспламенение произошло в ночь с четверга на пятницу. Пламя охватило одно из обособленных строений комплекса.

Хлопонин поддержал идею создания мусоросжигательного завода в Казани
Хлопонин поддержал идею создания мусоросжигательного завода в Казани

Строительство мусоросжигательного предприятия в Казани не сопряжено с какими-либо экологическими рисками. Об этом заявил зампред правительства РФ Александр

В МЧС сообщили об инциденте на пороховом заводе в Казани
В МЧС сообщили об инциденте на пороховом заводе в Казани

В здании Казанского порохового завода ночью произошло самовозгорание хлопка, при этом никто из персонала предприятия не пострадал. Пожарными из МЧС возгорание

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости