В Казани хлопки, прогремевшие на пороховом заводе, напугали местных жителей

Сегодня жители Казани начали массово писать в социальных сетях, как слышали около шести выстрелов со стороны завода, который производит порох. Люди обеспокоены данной ситуацией, так как эти хлопки могут быть связаны с производственной аварией. Многие начали звонить в службу МЧС, где их заверили, что на заводе нет никакой аварии, а просто проходит плановое испытание продукции. 19 марта руководством завода были запланированы испытательные работы их производства, и с 8:00 до 17:00 будут произведены 25 выстрелов. Руководство завода принесло свои извинения, что не предупредили вовремя жителей Казани о своих испытательных работах и этим их напугали.
Власти России намерены закрыть производство порохового завода в Казани и перенести в город Кизнес, в Удмуртию. С чем это связано никто не уточняет.