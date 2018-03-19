В Казани хлопки, прогремевшие на пороховом заводе, напугали местных жителей

Жителей Казани не на шутку всполошили резкие хлопки, похожие на взрывы, со стороны порохового завода. Они предположили, что там могла произойти производственная авария.

Пелагея Лебединская

Сегодня жители Казани начали массово писать в социальных сетях, как слышали около шести выстрелов со стороны завода, который производит порох. Люди обеспокоены данной ситуацией, так как эти хлопки могут быть связаны с производственной аварией. Многие начали звонить в службу МЧС, где их заверили, что на заводе нет никакой аварии, а просто проходит плановое испытание продукции. 19 марта руководством завода были запланированы испытательные работы их производства, и с 8:00 до 17:00 будут произведены 25 выстрелов. Руководство завода принесло свои извинения, что не предупредили вовремя жителей Казани о своих испытательных работах и этим их напугали.Власти России намерены закрыть производство порохового завода в Казани и перенести в город Кизнес, в Удмуртию. С чем это связано никто не уточняет.