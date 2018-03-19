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| | Врачу из Петербурга пришлось отдать 130 тыс. рублей пациенту за сломанную челюсть

Врачу из Петербурга пришлось отдать 130 тыс. рублей пациенту за сломанную челюсть

Сегодня, 14:16
Одному из медиков Петербурга пришлось заплатить 130 тысяч рублей за драку с пациентом, кандидатом в мастера спорта, которому сломал челюсть.

Врачу из Петербурга пришлось отдать 130 тыс. рублей пациенту за сломанную челюсть

 

Судебные приставы принудительно взыскали с доктора компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего в сумме 30 тысяч рублей. Судебные издержки составили 100 тыс. рублей.

После происшествия медик отказался выплачивать деньги. Кроме того, мужчина не признавал свою вину и доказывал, что именно он больше пострадал в драке, чем кандидат в мастера спорта. Должник все-таки выплатил моральный вред, с погашением остальной суммы медик тянул. Врачу запретили выезжать заграницу и проводить регистрационные действия с автомобилем. В УФССП сообщили, что в течение трех месяцев сумму в 100 тыс. рублей списали с заработной платы медика, который работал сразу в нескольких учреждениях.
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