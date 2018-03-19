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| | В Москве умер легендарный летчик-испытатель Георгий Мосолов

В Москве умер легендарный летчик-испытатель Георгий Мосолов

Сегодня, 14:08
Известный летчик-испытатель Георгий Мосолов умер на 92-м году жизни в Москве. О смерти Героя Советского Союза заявили в «МиГ».

В Москве умер легендарный летчик-испытатель Георгий Мосолов

 

Мосолова называют пионером освоения больших высот, он является одним из первых советских воздушных асов, который мог похвалиться мировыми авиационными достижениями. Ему принадлежат три абсолютных рекорда мира. Ему принадлежит рекорд на стартовых образцах сверхзвукового истребителя МиГ-21. Георгий Мосолов в свое время крепко дружил с первым космонавтом Юрием Гагариным.

Мосолов появился на свет в Уфе в 1926 году В 1953 году он окончил школу летчиков, в «МиГе» он работал с лета того же года. За все время он освоил более пяти десятков типов самолетов и много раз оказывался в сложных условиях, но всегда сумел сохранить опытные самолеты. Прежде сообщалось о смерти летчика Владислава Волошина. Боевого пилота убили выстрелом в грудную клетку.
Никита Готский
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