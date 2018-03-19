На скоростной трассе М-4 «Дон» грузовик врезался в автомобиль ДПС

На скоростной трассе М-4 «Дон» шофер грузовой дальнобойной машины, в связи с гололедом на дороге, не смог справиться с управлением груженого автомобиля. Фура на огромной скорости протаранила стоявший возле дороги на обочине автомобиль дорожно-патрульной службы. Сотрудники патрульной службы, которые в это время находились в автомобиле, не пострадали, а вот их автомобиль ремонту уже не подлежит.
На скоростной трассе М-4 «Дон» грузовик врезался в автомобиль ДПССегодня, 22:20
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