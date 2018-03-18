Московский торговый комплекс «Рио» эвакуировали по причине задымления

Клиенты торгового центра «Рио», расположенного на юго-западе столицы, были эвакуированы из-за сообщения о задымлении.

Татьяна Преображенская

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России, посетители были эвакуированы из ТЦ «Рио» в целях безопасности.Сотрудники службы спасения осуществили проверку здания торгового комплекса, однако задымления не обнаружили.