Московский торговый комплекс «Рио» эвакуировали по причине задымления

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России, посетители были эвакуированы из ТЦ «Рио» в целях безопасности.
Сотрудники службы спасения осуществили проверку здания торгового комплекса, однако задымления не обнаружили.
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Российских избирателей приглашают на участки новыми оригинальными способами.
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Вражда между отцом и сыном может продлиться всю жизнь.
По данным пресс-службы Главного управления МЧС России, посетители были эвакуированы из ТЦ «Рио» в целях безопасности.
В Москве из-за задымления эвакуировали ТЦ. Возгорание обнаружили на втором этаже «Вэй Парка».
Сегодня на юго-западе столицы был эвакуирован детский сад из-за сильнейшего задымления. Дым прошел по подземным коммуникациям из соседнего здания, где возник
Из торгового центра города Москва были эвакуированы все посетители и сотрудники заведения из-за возникшего там пожара. Эти данные привели официальные