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| | Московский торговый комплекс «Рио» эвакуировали по причине задымления

Московский торговый комплекс «Рио» эвакуировали по причине задымления

Вчера, 22:15
Клиенты торгового центра «Рио», расположенного на юго-западе столицы, были эвакуированы из-за сообщения о задымлении.

Московский торговый комплекс «Рио» эвакуировали по причине задымления

 

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России, посетители были эвакуированы из ТЦ «Рио» в целях безопасности.

Сотрудники службы спасения осуществили проверку здания торгового комплекса, однако задымления не обнаружили.
Татьяна Преображенская
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