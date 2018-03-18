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| | Умер пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников

Умер пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников

Сегодня, 18:58
18 марта скончался пресс-секретарь компании МТС Дмитрий Солодовников. Ему исполнилось 34 года, и последние восемь лет в своей трудовой карьере он проработал в пресс-службе компании. Информацию об этом сообщила на своей страничке в Facebook директор департамента по связям с общественностью компании Елена Кохановская.

Умер пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников

 

Представители высшего менеджмента МТС еще не успели дать комментарии журналистам интернет-ресурсов и телеканалам. Однако можно предположить, что для компании утрата перспективного специалиста очень болезненна. У пресс-секретаря очень широкий круг обязанностей в корпорации. Он должен держать руку на пульсе любого отдела и департамента, чтобы в любой момент прокомментировать то или иное действие руководства компании, популярно объяснить мотивацию стратегических и тактических мероприятий. Это, своего рода, глаза и уши МТС.

Руководство компании, в связи со смертью пресс-секретаря, отменило масштабную конференцию с журналистами, намеченную на 19 марта.
Сергей Денисов
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