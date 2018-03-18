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| | Горняки в Луганской области застряли под землей

Горняки в Луганской области застряли под землей

Сегодня, 18:51
На подконтрольной Киеву территории Луганской области запертыми в шахте оказались больше 170 горняков. Из-за отсутствия электроснабжения в шахтах «Золотое» и «Карбонит» рабочие не смогли подняться на поверхность. Подробности произошедшего рассказали пресс-представители украинского ведомства по оккупированным территориям.

Горняки в Луганской области застряли под землей

 

По их словам, проблемы с электроснабжением возникли в самих поселках Золотое и Карбонит. Это и привело к обесточиванию угледобывающих предприятий. В Луганском энергетическом объединении уверяют, что ремонтные работы ведутся и скоро все 176 шахтеров смогут подняться на поверхность.

Отмечается, что в ловушке оказались 93 горняка шахты «Карбонит» и 83 горнорабочих шахты «Золотое». Проблему обещают устранить за пару часов. Ранее в украинском ведомстве по чрезвычайным ситуациям сообщили об обесточивании 130 городов, сел и поселков в восьми регионах Украины. В Луганской области без электричества остались шесть населенных пунктов. Перебои с энергоснабжением связаны с неблагоприятными метеоусловиями.
Дарья Светозарова
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