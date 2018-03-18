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| | Инспектор ДПС пострадал в результате ДТП в Приморье

Инспектор ДПС пострадал в результате ДТП в Приморье

Сегодня, 17:10
Инспектор ГИБДД остановил на освещенном участке трассы автомобиль Mitsubishi Delica с прицепом для досмотра. Пока сержант двигался к заднему борту грузовой фуры, в прицеп на полной скорости въехал автомобиль Subaru Forester.

Инспектор ДПС пострадал в результате ДТП в Приморье

 

Водитель в последнюю минуту среагировал и вывернул руль, чтобы в лобовом столкновении наехать на полицейского, шагающего вдоль правого борта грузового автомобиля. Сотрудник ГИБДД получил множественные травмы грудной клетки, конечностей и головы. В тяжелом состоянии он доставлен в ближайшую больницу медицинской скорой помощи.

На место ДТП выехала оперативная группа, которая на данный момент проводит все необходимые протокольно-следственные мероприятия. Пока известно только одно, что у водителя Subaru Forester нет в салоне документов на машину и отсутствуют водительские права.
Сергей Денисов
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