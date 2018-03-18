В США найдена собака с человеческим лицом

Пользователи социальных сетей устали от вирусного фото щенка с человеческим лицом, который принадлежит одной из американских домохозяек.

Сергей Денисов

Фотография появилась недавно и так бы и осталась в планктоне миллиона фото четвероногих друзей, которые пользователи выкладывают в своих микроблогах. Однако вскоре некоторые посетители заметили у щенка поразительное сходство морды животного с человеческим лицом.Глаза, надбровные дуги, облысевший край пасти напоминает губы и очень низкий, по мнению антропологов, прогнатизм (выпуклость) носовой части. Если внимательно присмотреться к изображению, то можно найти очень близкое сходство с человеческим лицом.Четырехмесячного щенка Йоги, по словам домохозяйки, слава не испортила. В социальной сети нашлись, конечно скептики, которые обвинили хозяйку в фотошопе, однако они были посрамлены после того, как совершенно посторонние журналисты пришли и провели свое частное расследование.