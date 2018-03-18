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| | Под Петербургом погибла дельтапланеристка

Под Петербургом погибла дельтапланеристка

Сегодня, 15:03
34-летняя Эвелина Яковенко 18 марта поднялась на дельтаплане на высоту 20 метров, не справилась с управлением летательным аппаратом и упала в воды Финского залива недалеко от берега. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.

Под Петербургом погибла дельтапланеристка

 

Несколько энтузиастов направились в район бухты Лисий нос, где есть удобная для разгона береговая линия, и стали опробовать новый дельтаплан. Эвелина Яковенко надела шлем и поднялась в воздух. Однако внезапный встречный поток стал переворачивать аппарат с размахом крыльев в 10 метров. Женщина не справилась с управлением и камнем рухнула в воды Финского залива. Когда ее вытащили, пилот была еще жива и умерла в машине скорой помощи, не приходя в сознание.

Позднее выяснилось, что дельтаплан был куплен в складчину энтузиастами этого вида спорта. Такой летательный аппарат не подлежит госрегистрации и не требует лицензии для управления.
Сергей Денисов
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